Troy Baker affiancato da Fred Tatasciore e Florian Clare nel cast Mouse: P.I. For Hire

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Manca meno di una settimana per poter entrare in Mouse: P.I. For Hire e vivere l'attesissimo gioco d'azione animato in bianco e nero con tubi di gomma. Il lancio è previsto per il 16 aprile su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, e sebbene abbiamo già parlato delle specifiche di queste varie piattaforme, ora è il momento di parlare di più del cast coinvolto.

Sapevamo già che Troy Baker avrebbe interpretato Mouse: P.I. For Hire come detective Jack Pepper, ma ora è stato rivelato anche chi doppierà una raccolta degli altri personaggi. Ci viene detto che Florian Clare sta doppiando Wanda Fuller, la giornalista residente di Mouseburg, e che Camryn Grimes interpreta Tammy Tumbler, la mano destra di Jack e la bricolatrice preferita.

A costruire su questo c'è Fred Tatasciore, che dà la voce a John Brown, il proprietario del pub locale Little & Big, e infine Frank Todaro interpreta Cornelius Stilton, il politico calcolatore di Mouseburg.

Potete vedere tutte queste star parlare del loro coinvolgimento in Mouse: P.I. For Hire nel nuovo trailer qui sotto.