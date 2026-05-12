Troy Baker avrebbe "accettato volentieri" la possibilità di tornare nei panni di Indiana Jones

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Al Comicon Napoli, abbiamo avuto l'opportunità di chiacchierare con il leggendario doppiatore dei videogiochi Troy Baker e con l'altrettanto leggendario compositore Austin Wintory. Ultimamente i due si sono uniti per condividere alcune delle migliori canzoni videoludiche del mondo. Durante il nostro colloquio, ci è piaciuto sentire quanto la musica sia importante per loro, ma ovviamente non potevamo perdere l'occasione di chiedere a Baker di un possibile ritorno a Indiandy.

Baker ovviamente interpretò Indiana Jones in Indiana Jones and the Great Circle, guadagnandosi elogi per il suo lavoro nientemeno che da Harrison Ford. Il nostro uomo a terra David Caballero ha chiesto se voleva dire di nuovo che è Indiana Jones, e Baker ha risposto così:

"Lascio questo ai superiori di Bethesda, Lucas e ai giochi di macchina. Guarda, se Indiana Jones ci ha insegnato qualcosa, è che ci sono così tante storie in quel mondo da raccontare. Se avessi un altro, sai, colpo alla mazza per poter raccontare una storia, accetterei volentieri."

Tuttavia, Baker capisce anche che questo potrebbe essere un progetto da fare una sola volta. "Se è l'unica che facciamo, posso appendere il cappello con orgoglio. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo realizzato un grande gioco. Sono orgoglioso di ogni scena e sono entusiasta e felicissimo della risposta che abbiamo ricevuto. La gente ama quel gioco, ed è proprio quello che ci siamo davvero prefissati," ha detto.

Nessuna conferma diretta per Indy per ora, ma è chiaro che il ruolo ha lasciato un'impressione duratura su Baker tanto quanto la sua interpretazione ha lasciato un grande colpo su di noi. Dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto per ulteriori dettagli sia di Baker che di Wintory: