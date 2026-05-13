Troy Baker dice che Intergalactic: The Heretic Prophet e Judas sono i progetti "più ambiziosi" che Neil Druckmann e Ken Levine abbiano realizzato

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Al Comicon Napoli abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Troy Baker e Austin Wintory, che continuano a girare il mondo portando il pubblico le delizie della musica videoludica. Mentre parlavamo di tutto, da Indiana Jones a The Banner Saga, non potevamo fare a meno di parlare del futuro. Wintory ovviamente sta lavorando su cose che non può menzionare, ma sappiamo che Baker è legato al Intergalactic: The Heretic Prophet di Naughty Dog e al Judas di Ken Levine. Due giochi che sono stati tra i primi dei nostri desideri da quando sono stati rivelati.

Anche se Baker non ha potuto rivelare troppo, ha detto che c'è qualcosa di speciale in entrambi i progetti. "Né Ken Levine né Neil Druckmann hanno bisogno del mio aiuto per creare quei giochi. Devo dire che questo vale per entrambi. È la cosa più ambiziosa che uno dei due abbia mai fatto," ha detto Baker.

"Una volta ho chiesto a Ken Levine. Io pensavo: 'è il tuo capolavoro?' Lui dice: 'Spero che sia così.' Ogni gioco su cui lavoro dovrebbe essere la mia opera magna. Questa potrebbe essere l'ultima cosa che faccio. Sia lui, Neil che tutti i loro studi, rispettivamente, stanno mettendo tutto il loro peso dietro entrambi questi progetti. Usciranno a loro tempo," continuò Baker.

Al momento, Baker ha anche il suo studio e idee che sta proponendo, oltre ad altri giochi appena usciti come Mouse: P.I. For Hire. Se vuoi saperne di più su di loro, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: