Troy Baker non dimenticherà mai la prima volta che ha detto "Io sono Indiana Jones"

HQ

Entrando quasi all'ultimo minuto nel programma di rilascio del 2024, Indiana Jones and the Great Circle è diventato rapidamente uno dei titoli più acclamati dell'anno e la sua piattaforma di lancio originale, Xbox Series X/S, che era anche attesa da tempo per un titolo di questa portata per legittimarsi. Il gioco di MachineGames è stato descritto come la simulazione definitiva per diventare il vero Indiana Jones, con una prospettiva in prima persona e un'avventura che abbraccia il mondo e che racchiude l'atmosfera dei film originali. Ma c'è solo una persona oltre a Harrison Ford che può fregiarsi della frase "Io sono Indiana Jones", ed è Troy Baker.

Baker, insieme al cast di attori che sono stati coinvolti non solo nel motion capture ma anche nel doppiaggio per il gioco rilasciato da Bethesda (Alessandra Mastrnardi/Gina Lombardi, Tony Todd/Locus, Marios Gavrilis/Emerich Voss), hanno fatto un passo indietro davanti alla telecamera per parlare del loro rapporto con il franchise, di come hanno incontrato il personaggio e di com'è stato lavorare a The Great Circle.

"Ciò che coinvolge le persone di Indiana Jones è che rappresenta un avventuriero senza superpoteri. È umano, proprio come lo spettatore", dice Tony Todd.

Tuttavia, non è facile tenere il cappello e la frusta senza un battito cardiaco tremante, e così Baker sottolinea che per rendere Indy autentico, ha dovuto dare a ogni mossa e gesto un pugno in più in modo che il giocatore sentisse che "è in grado di farcela contro ogni previsione per, alla fine della giornata, Ferma i cattivi e trova il tesoro".

HQ

Indiana Jones and the Great Circle è disponibile su PC, Xbox Series e Game Pass e arriverà su PlayStation 5 il 17 aprile.

Pronto per un'altra avventura con Indy?