Troy Baker parla delle sue ambizioni nello sviluppo di videogiochi: "Sono qui per raccontare quante più storie possibile e morirò a farlo"

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Recentemente è emerso che la regina del doppiaggio dei videogiochi, Troy Baker, era pronto a impegnarsi ulteriormente nel mezzo che ama, entrando nel vero e proprio settore dello sviluppo di videoludi. L'idea era che avrebbe trasferito la sua esperienza nel settore per tanti anni, con una vasta gamma di studi importanti e acclamati, e la convogliasse in un'azienda che prendesse un po' di tutti per creare un modello e una formula solidi per il futuro.

Tutto questo è ancora molto all'inizio dei piani più ampi di Baker, ma mentre avevamo avuto l'opportunità di parlare con la voce dietro Indiana Jones, l'investigatore dei roditori Jack Pepper e Higgs di Death Stranding, come solo tre esempi recenti, tutti al Comicon Napoli, ci siamo chiesti cosa spera di ottenere Baker nello sviluppo e come il lancio di un gioco sia ancora un miracolo ai giorni nostri.

"Qualsiasi gioco che scese è un miracolo. Secondo le leggi del destino, è destinato a fallire e se non lo fai, in qualche modo riesci a sfuggire almeno all'orbita della mediocrità. Sei pazzo a farlo. È pazzesco quello che facciamo. Non credo sia un problema da risolvere, però. Penso sia nel tentativo di calmare le onde. Tu nuoti nell'oceano, ma io continuo solo a nuotare sempre più lontano dalla riva. Quindi, lo faccio fin dal primo giorno. Quindi, continuerò a vedere fino a che punto riesco ad arrivare. Fortunatamente, ho imparato letteralmente dai migliori del settore e penso che in questo settore sia facile restare molto isolati tra uno studio e l'altro. Se posso in qualche modo trasmettere la linea di alcune lezioni davvero fantastiche a un nuovo studio, questo è il modo in cui Naughty Dog ha fatto le cose. È così che MachineGames ha fatto questo. Riuscire a creare una fusione di questi, penso, sia una sfida meravigliosa. Quindi sì, sono qui per raccontare quante più storie possibile, tipo [Austin Wintory], moriremo entrambi a farlo."

Puoi vedere l'intervista completa con Baker qui sotto, con il compositore straordinario Austin Wintory presente per discutere anche di AI, dei loro progetti futuri e altro ancora.