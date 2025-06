Troy Baker si unisce al cast di Mouse: P.I. For Hire

HQ

Come parte della vetrina Summer Game Fest, gli sviluppatori PlaySide Studios e Fumi Games hanno rivelato che stanno rafforzando il cast del loro atteso gioco d'azione ispirato ai cartoni animati degli anni '30, Mouse: P.I. For Hire, con uno degli interpreti più popolari e talentuosi dell'industria dei videogiochi.

Troy Baker, noto per i suoi ruoli in The Last of Us, Death Stranding, Indiana Jones and the Great Circle, BioShock Infinite, Uncharted, Far Cry 4, Marvel's Avengers, Batman: Arkham Knight e molto, molto altro, si unisce al gioco come protagonista principale investigatore privato Jack Pepper.

Ci viene detto in un comunicato stampa che questo personaggio è descritto come "un ex eroe di guerra, ora un detective in un mondo in cui il pericolo si nasconde nella più piccola tana del topo", e per quanto riguarda l'aspetto del suo viaggio nel gioco, ci viene detto che "inizia con una damigella in pericolo apparentemente cliché, ma quando P.I. Pepper inizia a graffiare la superficie del ventre squallido di Mouseburg, Si trasforma rapidamente in una complessa rete di intrighi, che coinvolge omicidi, corruzione e il più improbabile dei nemici.

Parlando dell'adesione a Mouse: P.I. For Hire, Baker ha dichiarato: "Ho seguito lo sviluppo di Mouse: P.I. For Hire da quando è stato preso in giro per la prima volta. Il suo stile artistico, il gameplay e l'estetica da film noir degli anni '30 continuano a conquistarmi. Non vedo l'ora di continuare a lavorare con il team per dare vita a Jack Pepper e spero di avere alcune cose interessanti da condividere man mano che ci avviciniamo al lancio!"

Al momento, Mouse: P.I. For Hire è previsto per il lancio entro la fine dell'anno in una data indeterminata su PC e console.