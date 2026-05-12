Troy Baker sull'IA e sull'uso del lavoro degli altri: "Troverai un po' di Nolan North in me"

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Quando oggi ti siedi a chiacchierare con artisti, è difficile non tirare fuori la grande nuvola grigia che incombe sulle loro teste che è l'IA. Temere, scappare, chi spende miliardi deve vedere la tecnologia andare da qualche parte, e per un attore come Troy Baker e un compositore come Austin Wintory, sembra che il loro lavoro sia minacciato. Tuttavia, parlando con la coppia al Comicon Napoli, abbiamo riscontrato un certo interesse, oltre a molte esitazioni comprensibili riguardo alla tecnologia.

"Non credo che si possa mai sminuire l'ingegno e la resilienza di un artista che cerca un modo per guadagnare con ciò che fa," ha detto Baker, spiegando che le persone troveranno un modo per dare vita alla propria creatività a qualunque costo. "C'è una citazione di David Milch in cui diceva: 'l'esegesi della situazione artistica riguarda sempre la situazione finanziaria.' È sempre cercare un modo per sovvenzionare la nostra dipendenza dal fare ciò che facciamo. E se dobbiamo vendere la nostra anima, come ha detto Harrison Ford, o trovare modi molto unici per guadagnare così da poter continuare a farlo, certo, penso che questo dimostri l'agenzia e l'autorità che un artista ha sul proprio lavoro."

"Ma capisco anche come qualcuno possa facilmente e rapidamente distorcere tutto questo. Se guardi cosa faccio, ho rubato a tutti quelli che ho mai rispettato. In un certo senso, c'è un'impronta di quello che hanno fatto su di me. Voglio dire, troverai un po' di Nolan North in me," continuò Baker. "È tipo, i Beatles hanno bisogno degli Stones? Gli Stones hanno bisogno dei Beatles. Tutti si riconducono alla stessa discendenza. Siamo tutti ladri. E penso che se ci consideriamo altro, ci stiamo illudendo."

Wintory ha aggiunto che anche lui ha rubato nella sua carriera, ma che ci sono molteplici modi in cui la tecnologia può influenzare le arti. Ci sono persone che non useranno mai Photoshop, e altre che ne guadagnano interamente da vivere, ad esempio, e lui vede l'IA in modo molto simile, offrendo un nuovo strumento. "Rifiuto di essere pessimista a riguardo. Ora, non conosco le implicazioni. Non voglio essere ingenuo nemmeno io. Ma la guardo anche e penso: ehi, se arriva e mi porta via il lavoro, l'universo non mi deve il mio lavoro. Spero di poterlo fare fino ai miei ultimi giorni come Jerry Goldsmith. Ma non posso garantirlo e certamente non posso costringere la realtà a promettermelo. E quindi non ci proverò."

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto per le ultime novità di Wintory e Baker: