Troy Baker, Zoe Kravitz e Sadie Sink sono i protagonisti di un nuovo gioco Netflix Unhinged

Netflix ha presentato la sua ultima esperienza di gioco immersiva, un titolo horror chiamato Unhinged. Proviene dallo studio Night School Studios di Oxenfree, e Zoe Kravitz interpreta Ava, una donna intrappolata all'interno del suo palazzo durante un uragano di categoria 5.

Sarà guidata da noi, i giocatori, che usiamo i nostri telefoni come controller quando scannerizzeremo il codice QR su Netflix per iniziare con Unhinged. Nel gioco, Ava usa anche il telefono come unica ancora di salvezza, dato che ha una chiamata con la sua migliore amica Claire, doppiata da Sadie Sink. Troy Baker è coinvolto nel gioco, interpretando il ruolo di Ben.

Il gioco si basa sulle tue reazioni in tempo reale in Modalità Standard, garantendo la sopravvivenza di Ava con i tuoi riflessi. C'è anche la Modalità Storia, che non prevede un timer, ma per i momenti davvero mozzafiato, probabilmente è meglio giocare in Standard. Dai un'occhiata al trailer di Unhinged qui sotto e ascoltalo tramite il tuo account Netflix il 30 giugno.