Truffatori di Instagram che usano pretese di copyright "ovviamente false" per rimuovere account enormi

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L'ultima truffa che sta arrivando su internet, colpiscendo soprattutto i creatori di contenuti sulla piattaforma Meta, Instagram, vede truffatori che riscattano account ai loro proprietari dopo aver fatto spam di richieste di copyright. Gli estorsionisti presentano reclami falsi, sapendo che Meta spesso non valuta se una richiesta sia legittima o meno prima di agire contro l'account accusato.

Per alcuni creatori, come l'utente Instagram Olly che gestisce l'account The Lost in Time History con 1,5 milioni di follower, migliaia potrebbero andare persi a meno che non paghino il riscatto dei truffatori. Olly ha detto a BBC News che verrà cancellato per più post contemporaneamente da accuse "ovviamente false", nonostante pubblichi solo immagini che ha il permesso di usare o che sono state trovate nel pubblico dominio. Poi, il truffatore lo contatterà su Telegram, dove chiederà fino a centinaia di sterline per rimuovere le richieste e restituire l'account.

Meta ha risposto, affermando di comprendere che il suo processo di appello "può essere frustrante per chi ne è coinvolto, e i nostri sistemi sono progettati per proteggere le persone da questo evento fin dall'inizio. Dopo la nostra revisione, abbiamo ripristinato i contenuti interessati e aggiunto ulteriori protezioni per proteggere gli account da ulteriori tentativi di questo tipo."

Il problema è che il ripristino può richiedere mesi se un utente non paga una quota mensile, e Meta non cerca di fermare le richieste dal chiudere un account finché ce ne sono sufficienti. Il colosso dei social media chiede £9,99 al mese per essere verificato su Instagram, offrendo agli utenti accesso a supporto 24/7 tramite chat dal vivo.