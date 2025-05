Trump abusa dei filmati del Congo per sostenere false affermazioni sul Sudafrica L'immagine mostrata a Ramaphosa durante l'incontro alla Casa Bianca era in realtà tratta dal conflitto della RDC.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e il Sudafrica . Durante un incontro nello Studio Ovale con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato un'immagine di sacchi per cadaveri come presunta prova di uccisioni di massa di agricoltori bianchi sudafricani.

Tuttavia, ora sappiamo che l'immagine proviene da un video della Reuters che documenta una sepoltura di massa nella RDC dopo un assalto dei ribelli dell'M23. La confusione ha suscitato critiche, sollevando dubbi sull'affidabilità delle fonti utilizzate per sostenere le affermazioni di Trump. Cyril Ramaphosa e Donald Trump // Shutterstock