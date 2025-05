Trump accenna a un nuovo aereo da guerra F-55 e a un super aggiornamento dell'F-22 Durante una visita a Doha, il presidente ha ventilato i piani per un caccia bimotore F-55 e un F-22 modernizzato.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente Donald Trump ha suggerito giovedì che gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione due importanti progetti di aviazione militare: un nuovo aereo da guerra bimotore F-55 e una versione significativamente aggiornata dell'F-22 Raptor, soprannominato F-22 Super. Le sue osservazioni sono arrivate durante un incontro di lavoro a Doha, poco dopo che Boeing si è assicurata il contratto con l'F-47 per sostituire l'F-22. Mentre Lockheed Martin è stata messa da parte in quell'accordo, ora sembra desiderosa di orientarsi verso progetti aggiornati basati su tecnologie passate. Aerei da combattimento F-22 RAPTOR dell'aeronautica americana sopra la Polonia // Shutterstock