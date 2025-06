Trump accenna a una posizione più morbida sulle sanzioni petrolifere all'Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il presidente degli Stati Uniti Trump ha suggerito che gli Stati Uniti potrebbero allentare l'applicazione delle sanzioni petrolifere contro l'Iran, citando la necessità del paese di ricostruire l'economia dopo le recenti tensioni.



"Avranno bisogno di soldi per rimettere in sesto quel paese. Vogliamo che ciò accada", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa al vertice della NATO, quando gli è stato chiesto se stesse allentando le sanzioni petrolifere contro l'Iran.



Pur mantenendo che la pressione rimane in vigore, i suoi commenti al vertice della NATO hanno accennato alla volontà di cooperare indirettamente, in particolare con la Cina. La mossa è vista come un gesto strategico volto a stabilizzare la regione senza revocare formalmente le restrizioni.