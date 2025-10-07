Trump accenna a una possibile grazia presidenziale per Ghislaine Maxwell

HQ

Trump ha suggerito che potrebbe prendere in considerazione la grazia presidenziale per Ghislaine Maxwell, la socia condannata di Jeffrey Epstein, rivelando anche che l'intrattenitore Sean "Diddy" Combs ha chiesto la stessa cosa dopo la sua recente condanna. Parlando poco dopo che la Corte Suprema ha respinto l'appello finale di Ghislaine Maxwell (assicurando che la sua lunga condanna al carcere rimarrà in vigore a meno che non venga annullata da una grazia presidenziale), Trump ha detto che avrebbe esaminato la questione con il Dipartimento di Giustizia. Il presidente ha anche riconosciuto che molti hanno chiesto il suo intervento, notando le potenziali implicazioni politiche della grazia a figure legate a casi criminali di alto profilo. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!