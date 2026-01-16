Trump accetta la medaglia Nobel per la pace da Machado

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Donald Trump ha accettato la medaglia Nobel per la pace appartenente alla leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado, dopo il loro incontro alla Casa Bianca che ha sottolineato i suoi sforzi per influenzare l'approccio di Washington al Venezuela dopo la cattura di Nicolás Maduro.

Un funzionario della Casa Bianca ha confermato che Trump intende mantenere la medaglia d'oro, che Machado ha ricevuto lo scorso anno per la sua campagna contro il regime autoritario di Maduro. Trump ha elogiato il gesto sui social media, definendolo un segno di "rispetto reciproco", mentre Machado ha definito l'incontro "eccellente" e ha detto che il regalo riconosce il suo impegno per la libertà del popolo venezuelano.

Il comitato Nobel ha sottolineato che, sebbene la medaglia fisica possa cambiare proprietà, il premio stesso non può essere trasferito. Trump, che da tempo ha espresso frustrazione per non aver mai ricevuto un premio Nobel, ha precedentemente collegato il premio alle sue ambizioni di politica estera.

La mossa di Machado arriva mentre Trump ha rifiutato di sostenerla come prossima leader del Venezuela, lavorando invece a stretto contatto con il presidente ad interim Delcy Rodríguez, ex alleato di Maduro. Trump ha dichiarato che la sua priorità è garantire l'accesso al petrolio venezuelano e stabilizzare l'economia, piuttosto che spingere a un immediato ritorno al governo democratico.

Dopo l'incontro alla Casa Bianca, Machado incontrò senatori statunitensi di entrambi i partiti, dove trovò un sostegno più forte. Alcuni legislatori hanno avvertito che la repressione politica in Venezuela rimane in gran parte invariata, sollevando dubbi sul fatto che il paese stia davvero avvicinandosi alla democrazia nonostante la rimozione di Maduro.