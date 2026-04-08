Trump accetta un cessate il fuoco di due settimane in Iran, ritirandosi dal dire "un'intera civiltà morirà"

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accettato un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran, rinunciando alle minacce precedenti di "distruggere un'intera civiltà."

La tregua, mediata da Shehbaz Sharif, è condizionata alla riapertura dall'Iran dello Stretto di Hormuz, la via critica per le spedizioni globali di petrolio. Sia Washington che Teheran hanno manifestato la loro disponibilità a sospendere le ostilità e a avvicinarsi ai negoziati.

Trump ha descritto l'accordo come un "cessate il fuoco a doppio lato", sostenendo che gli obiettivi militari statunitensi fossero già stati raggiunti e che un accordo di pace più ampio fosse a portata di mano. I funzionari iraniani, tuttavia, hanno presentato lo sviluppo come una vittoria strategica, affermando che le loro condizioni avevano costretto alla pausa.

Nonostante l'annuncio, i combattimenti non si erano ancora completamente fermati, con lanci di missili segnalati poco dopo l'accordo. Le tensioni regionali rimangono elevate, anche se i mercati hanno reagito positivamente, con il calo dei prezzi del petrolio e il miglioramento del sentimento degli investitori.

Come afferma Trump su Truth Social:

Sulla base delle conversazioni con il Primo Ministro Shehbaz Sharif e il Feldmaresciallo Asim Munir, del Pakistan, e in cui mi hanno chiesto di fermare la forza distruttiva inviata questa sera in Iran, e soggetto all'acconsentimento della Repubblica Islamica dell'Iran all'APERTURA COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA dello Stretto di Hormuz, accetto di sospendere i bombardamenti e l'attacco all'Iran per un periodo di due settimane. Sarà un cessate il fuoco a doppio lato!