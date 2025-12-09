Trump accusa Musk di "pessima sanzione": l'Europa sta andando in "direzioni cattive"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato la multa di 120 milioni di euro dell'Unione Europea contro la piattaforma social di Elon Musk, X, definendola "una sanità" e mettendo in discussione come i regolatori abbiano giustificato la sanzione.

La multa, emessa la scorsa settimana ai sensi del Digital Services Act (DSA) dell'UE, cita violazioni tra cui una trasparenza pubblicitaria incompleta, accesso inadeguato dei ricercatori ai dati pubblici e un design ingannevole nel sistema di verifica a pagamento di X.

"Uno brutto... Non vedo come possano farlo"

Trump ha dichiarato di aspettarsi un rapporto completo sulla decisione dell'UE più tardi lunedì e ha espresso preoccupazione per la direzione regolatoria dell'Europa. "Non vedo come possano farlo," ha detto, aggiungendo che Musk non aveva chiesto aiuto a Musk.

Musk aveva precedentemente respinto la multa su X, definendo la decisione "una stronzata" e sottolineando che "la libertà di parola è la base della democrazia." Anche funzionari statunitensi, tra cui il Segretario di Stato Marco Rubio e il Presidente della FCC Brendan Carr, hanno condannato la mossa come un attacco alle aziende americane.