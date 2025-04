Trump accusa Zelensky di estendere il conflitto in Ucraina sulla Crimea Trump punta il dito contro Zelensky per la prolungata guerra in Ucraina.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Mercoledì, Donald Trump ha criticato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per aver rifiutato le concessioni territoriali, in particolare per quanto riguarda la Crimea, sostenendo che tale rigidità sta ostacolando le possibilità di pace. Mentre i funzionari degli Stati Uniti e dell'Europa si affannano a mediare un accordo di cessate il fuoco fragile e in rapida diminuzione, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che la posizione intransigente dell'Ucraina sulla Crimea sta trascinando la guerra inutilmente. I colloqui a Londra sono andati avanti senza figure chiave, gettando un'ombra sulla credibilità dei negoziati. Nel frattempo, gli attacchi mortali continuano lungo il fronte, mentre l'Ucraina rimane ferma nella difesa della sua sovranità, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione. Donald Trump e Volodymyr Zelensky // Shutterstock