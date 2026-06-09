Trump afferma che gli Stati Uniti "devono rispondere" all'abbattimento dell'elicottero Apache dall'Iran

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Nonostante in precedenza si fosse affermato che i colloqui di pace stavano procedendo costantemente, sia gli Stati Uniti che l'Iran hanno continuato a spararsi a vicenda. Ora, queste mosse militari sono peggiorate, poiché è stato confermato che l'Iran ha sparato e abbattuto un elicottero Apache al largo della costa dell'Oman.

Come riporta la CNN, i due piloti sono stati successivamente salvati da una barca drone senza equipaggio, ma è la prima perdita di un Apache dall'inizio del conflitto.

Il presidente Trump ha confermato tramite un post su Truth Social che gli Stati Uniti risponderanno:

"Mi è appena stato informato dal nostro Grande Esercito che la scorsa notte gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri sofisticati elicotteri Apache mentre pattugliavano lo Stretto di Hormuz. Erano coinvolti due piloti, entrambi sani e salvi. Tuttavia, gli Stati Uniti devono, per necessità, rispondere a questo attacco," afferma.

Attualmente non è chiaro come ciò influenzerà gli sforzi diplomatici, né come risponderanno gli Stati Uniti.