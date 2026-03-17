Trump afferma che gli Stati Uniti potrebbero "conquistare Cuba" in mezzo alla crisi del blackout

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Donald Trump ha dichiarato di aspettarsi che gli Stati Uniti abbiano l'"onore di prendere" Cuba, mentre il paese è scosso da un blackout nazionale scatenato da una crisi energetica sempre più profonda.

Parlando alla Casa Bianca, Trump ha suggerito che Washington potrebbe prendere il controllo dell'isola "in qualche forma", aggiungendo che potrebbe "farne tutto ciò che voglio." I suoi commenti arrivano mentre gli Stati Uniti aumentano la pressione su Cuba, incluso il taglio delle forniture chiave di petrolio che hanno lasciato il paese alle fatiche per mantenere funzionante la rete elettrica.

Le dichiarazioni seguono anche notizie di colloqui in corso tra Washington e L'Avana, con funzionari statunitensi che avrebbero spinto per cambiamenti politici che coinvolgono il presidente Miguel Díaz-Canel. Cuba ha tradizionalmente rifiutato l'interferenza esterna, insistendo che ogni negoziazione debba rispettare la propria sovranità.