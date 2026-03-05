Trump afferma che il petrolio sta iniziando a fluire dal Venezuela

HQ

Il presidente Donald Trump ha dichiarato mercoledì che il petrolio greggio stava "iniziando a fluire" dal Venezuela dopo la collaborazione con il presidente ad interim Delcy Rodríguez, definendo il suo lavoro "molto piacevole da vedere." Trump ha fatto il commento su Truth Social dopo un incontro tra il segretario all'interno statunitense Doug Burgum e Rodríguez a Caracas. Le discussioni fanno parte di sforzi più ampi di Washington per aprire il Venezuela agli investimenti americani in petrolio, gas e minerali.

Questa spinta riflette l'attenzione dell'amministrazione Trump sulla stabilizzazione delle forniture energetiche in un contesto di interruzioni globali legate alla guerra in Medio Oriente, che ha bloccato i flussi attraverso lo Stretto di Hormuz e fatto salire i prezzi del petrolio. Sebbene siano state avanzate affermazioni di aumenti significativi nelle spedizioni di petrolio, i dati di mercato suggeriscono che le importazioni statunitensi sono ancora modeste rispetto alle affermazioni più ampie di Trump.

Come afferma su Truth Social:

Delcy Rodríguez, che è il Presidente del Venezuela, sta facendo un ottimo lavoro e collabora molto bene con i rappresentanti statunitensi. Il petrolio sta iniziando a fluire, e la professionalità e la dedizione tra i due Paesi è davvero piacevole da vedere! Presidente DONALD J. TRUMP