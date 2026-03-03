Trump afferma che la guerra in Iran potrebbe durare "da quattro a cinque settimane"

HQ

Il presidente Donald Trump ha dichiarato lunedì che la guerra con l'Iran potrebbe durare "quattro o cinque settimane", difendendo il lancio dell'Operazione Epic Fury come mossa necessaria per eliminare quelle che definisce gravi minacce agli Stati Uniti. Durante una cerimonia della Medaglia d'Onore alla Casa Bianca, Trump ha descritto gli attacchi come la "ultima e migliore possibilità" dell'America per affrontare il regime iraniano.

Trump ha affermato che l'Iran rappresentava un pericolo imminente e ha delineato quattro obiettivi: distruggere le sue capacità missilistiche, smantellare la sua marina, impedirgli di ottenere un'arma nucleare e tagliare il sostegno ai gruppi proxy in tutto il Medio Oriente. Alcuni esperti, tuttavia, sostengono che Teheran sia ancora lontana anni dallo sviluppo di missili capaci di raggiungere gli Stati Uniti.