Trump afferma che la Marina degli Stati Uniti potrebbe scortare petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz

HQ

Il presidente Donald Trump afferma che la Marina degli Stati Uniti potrebbe iniziare a scortare navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz se necessario, man mano che le tensioni con l'Iran aumentano. Pubblicando su Truth Social, Trump ha anche invitato la United States Development Finance Corporation a fornire un'assicurazione sul rischio per proteggere il commercio marittimo che opera vicino al Golfo Persico e al Golfo di Oman.

L'avvertimento arriva dopo che una figura di spicco del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana ha minacciato di prendere di mira e "incendiare" navi che tentavano di attraversare la stretta via d'acqua, una rotta globale cruciale di transito petrolifero. Circa 21 milioni di barili di petrolio al giorno sono passati attraverso lo stretto nel 2022, secondo i dati statunitensi.

Dopo gli attacchi statunitensi contro l'Iran la scorsa settimana, il traffico marittimo attraverso lo stretto sarebbe diminuito di circa il 70%, bloccando petroliere e scossendo i mercati energetici. I prezzi della benzina negli Stati Uniti sono aumentati in media di 11 centesimi martedì, sottolineando i rischi economici di ulteriori interruzioni in uno dei punti di strozzatura energetici più vitali al mondo...

Come afferma su Truth Social:

Con effetto IMMEDIATO, ho ordinato alla United States Development Finance Corporation (DFC) di fornire, a un prezzo molto ragionevole, assicurazione e garanzie per il rischio politico per la sicurezza finanziaria di TUTTO il commercio marittimo, in particolare l'energia, che viaggia attraverso il Golfo.

Questo sarà disponibile per tutte le compagnie di navigazione. Se necessario, la Marina degli Stati Uniti inizierà a scortare petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, il prima possibile. Qualunque cosa accada, gli Stati Uniti garantiranno il LIBERO FLUSSO di ENERGIA verso il MONDO. La POTENZA ECONOMICA e MILITARE degli Stati Uniti è la PIÙ GRANDE SULLA TERRA — Altre azioni in arrivo. Grazie per la tua attenzione su questa questione! Presidente DONALD J. TRUMP