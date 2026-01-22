Trump afferma che l'accordo di pace con l'Ucraina è "ragionevolmente vicino", e pianifica di incontrare Zelensky

HQ

Donald Trump ha dichiarato mercoledì di aspettarsi di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Svizzera e ha affermato che un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina è ora "ragionevolmente vicino", suscitando speranze (e interrogativi) sul fatto che una svolta sia imminente quasi quattro anni dopo l'invasione su larga scala della Russia.

Dopo il suo discorso al Forum Economico Mondiale di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di credere che sia Zelensky che il presidente russo Vladimir Putin fossero ora pronti a scendere a compromessi. Trump ha detto di essere stato in contatto con Putin, che ha descritto come desideroso di porre fine alla guerra, e ha suggerito che anche Zelensky fosse disposto a fare lo stesso.

"Penso che ora siano arrivati a un punto in cui possono unirsi e concludere un accordo", ha detto Trump. "Dobbiamo fermarlo."

Trump inizialmente aveva detto ai giornalisti che avrebbe incontrato Zelensky più tardi mercoledì, prima di rivedere quella tempistica a giovedì. Una fonte a conoscenza del programma di Zelensky ha contestato il calendario precedente, sottolineando l'incertezza che ancora circonda i colloqui.

Trump e Zelensky // Shutterstock

Il presidente degli Stati Uniti ha riconosciuto che gli sforzi per mediare la pace si erano già bloccati, attribuendo quella che ha definito "odio anomalo" tra i due leader. Proprio la settimana scorsa, Trump ha detto che Zelensky era stato il principale ostacolo a un accordo. Mercoledì, però, il suo tono era più ottimistico e, come di solito, schietto. "Se non [fanno un accordo], sono stupidi", ha detto.

Trump ha anche detto che Putin aveva accettato un invito a unirsi al suo proposto "Board of Peace", un'iniziativa che secondo lui aiuterebbe a risolvere grandi conflitti globali. Il Cremlino ha adottato una nota più cauta, con Putin che ha detto che la Russia stava ancora studiando la proposta e ha suggerito che sembrasse più concentrata sul Medio Oriente che sull'Ucraina.

Putin ha aggiunto che la Russia sarebbe disposta a contribuire con 1 miliardo di dollari al consiglio utilizzando beni russi congelati, una proposta che probabilmente incontrerà resistenza da parte dell'Ucraina, che sostiene che quei fondi dovrebbero invece essere utilizzati per ricostruire il paese.

L'Ucraina è pronta a celebrare il quarto anniversario dell'invasione russa il 24 febbraio. Non è chiaro se l'ultima spinta di Trump possa trasformare una diplomazia di lunga data in un cessate il fuoco duraturo, ma i suoi commenti a Davos hanno segnalato un rinnovato sforzo e la convinzione, almeno da parte sua, che la guerra possa essere più vicina alla fine di quanto non lo sia stata da anni.