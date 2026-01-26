Trump afferma che l'amministrazione sta "rivedendo tutto" dopo l'uccisione di Alex Pretti a Minneapolis

HQ

Donald Trump ha dichiarato che la sua amministrazione sta "rivedendo tutto" dopo la sparatoria mortale di Alex Pretti da parte di agenti federali dell'immigrazione a Minneapolis, mentre aumenta la pressione per un'indagine indipendente e ampia sull'omicidio. Durante una breve intervista telefonica al Wall Street Journal domenica, il presidente si è fermato prima di giudicare se l'agente coinvolto avesse agito in modo appropriato.

Donald Trump // Shutterstock

Interrogato due volte sul comportamento degli agenti, Trump ha detto che una decisione sarebbe stata presa dopo una revisione. "Non mi piace sparare nessuno. Non mi piace," ha detto, pur esprimendo preoccupazione per i manifestanti armati. Sostenne che Pretti era entrato in una protesta portando una "pistola molto potente e completamente carica.

Trump ha anche segnalato che gli agenti federali sarebbero stati ritirati da Minneapolis, anche se non ha fornito una tempistica. "A un certo punto ce ne andremo," ha detto al giornale, elogiando l'operazione come un "lavoro fenomenale." Ha aggiunto che un altro gruppo di personale federale rimarrà nell'area per concentrarsi sulle indagini sulle frodi finanziarie...