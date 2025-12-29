Trump afferma che Russia e Ucraina sono "più vicine che mai" all'accordo di pace dopo i colloqui con Zelensky in Florida

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che lui e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono vicini a un accordo di pace per porre fine alla guerra in Ucraina, ma restano importanti dispute, in particolare sul territorio nella regione del Donbas.

Parlando dopo i colloqui al resort di Trump a Mar-a-Lago, entrambi i leader hanno affermato che sono stati fatti progressi sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Zelensky ha detto che è stato raggiunto un accordo, mentre Trump ha affermato che i negoziati sono circa completati al 95% e che i paesi europei avrebbero assunto un ruolo di primo piano con il sostegno degli Stati Uniti.

Sto andando nella direzione giusta ma è molto difficile

Il futuro del Donbas rimane incerto. La Russia vuole il pieno controllo della regione, mentre l'Ucraina vuole che le linee del fronte restino congelate nelle posizioni attuali. Trump ha detto che le discussioni stavano "andando nella direzione giusta" ma ha definito la questione "molto difficile."

Gli Stati Uniti hanno proposto compromessi, inclusa una possibile zona economica libera nel Donbas, anche se i dettagli restano poco chiari. Zelensky ha detto che qualsiasi accordo richiederebbe l'approvazione del parlamento ucraino o un referendum.

Trump ha parlato con Putin poche ore prima di incontrare Zelensky

Trump ha detto di aver parlato con il presidente russo Vladimir Putin per più di due ore prima di incontrare Zelensky. Ha descritto l'appello come produttivo, mentre il Cremlino ha dichiarato che Putin si opponeva a una proposta di cessate il fuoco di 60 giorni e ha esortato l'Ucraina a decidere rapidamente sul Donbas.

I negoziatori hanno anche discusso del controllo condiviso della centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove sono iniziate le riparazioni a seguito di un cessate il fuoco locale. Nonostante l'intensificarsi degli attacchi russi con missili e droni nel fine settimana, Trump ha dichiarato di credere che sia Putin che Zelensky siano seri riguardo alla pace.