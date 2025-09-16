Trump afferma che TikTok ha un acquirente statunitense in fila

HQ

Ieri abbiamo ricevuto la notizia che gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo preliminare per trasferire TikTok in proprietà controllata dagli Stati Uniti. Ora, Trump ha confermato che un gruppo di società americane è pronto a rilevare le operazioni statunitensi di TikTok dalla cinese ByteDance, una mossa che porrebbe fine a mesi di incertezza che circondano la piattaforma. L'accordo, ancora in attesa di approvazione definitiva, sposterebbe l'app sotto il controllo di maggioranza degli Stati Uniti e dovrebbe concludersi nelle prossime settimane. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!