Notizie dal mondo
Trump afferma che TikTok ha un acquirente statunitense in fila
"Abbiamo un accordo su TikTok. Abbiamo un gruppo di aziende molto grandi che vogliono acquistarlo".
Ieri abbiamo ricevuto la notizia che gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo preliminare per trasferire TikTok in proprietà controllata dagli Stati Uniti. Ora, Trump ha confermato che un gruppo di società americane è pronto a rilevare le operazioni statunitensi di TikTok dalla cinese ByteDance, una mossa che porrebbe fine a mesi di incertezza che circondano la piattaforma. L'accordo, ancora in attesa di approvazione definitiva, sposterebbe l'app sotto il controllo di maggioranza degli Stati Uniti e dovrebbe concludersi nelle prossime settimane. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!