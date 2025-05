Trump affronta una crescente pressione sulle sanzioni alla Russia Alleati e legislatori esortano a cambiare mentre Putin intensifica gli attacchi.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Tra le crescenti richieste dei senatori repubblicani e dei consiglieri della Casa Bianca, ora sappiamo che il presidente Trump è stato spinto a sostenere nuove sanzioni contro la Russia dopo le recenti escalation in Ucraina. Mentre Trump ha a lungo favorito il dialogo rispetto alle sanzioni, la frustrazione interna per gli ultimi attacchi di Mosca sta crescendo. Nel frattempo, il suo team sta valutando una legislazione che penalizzerebbe le nazioni che acquistano petrolio russo, offrendo a Trump un modo per agire senza apparire conflittuale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca per una visita nello stato del Michigan. Michigan, Stati Uniti 29.04.2025 // Shutterstock