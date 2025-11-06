Trump aggiunge il cartello "Studio Ovale" fuori dallo Studio Ovale

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha introdotto una nuova insegna dorata con la scritta "The Oval Office" all'ingresso del suo spazio di lavoro, cosa che ha suscitato sia divertimento che critiche.

Il lettering in corsivo, che ricorda il suo logo Mar-a-Lago, è apparso proprio mentre partiva per un discorso a Miami. L'aggiunta segue una serie di modifiche decorative alla Casa Bianca, dagli interni dorati alle aree esterne ridisegnate.

Mentre alcuni deridono la necessità di etichettare una delle stanze più riconoscibili del mondo, l'amministrazione la difende come parte del più ampio sforzo di Trump per "abbellire" la residenza presidenziale. Cosa ne pensi del nuovo segno?