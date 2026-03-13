Trump allenta le sanzioni sul petrolio russo come misura temporanea

HQ

Il presidente Donald Trump venerdì ha emesso una deroga di 30 giorni che consente ai paesi di acquistare petrolio e prodotti petroliferi russi attualmente in mare, con l'obiettivo di attenuare il forte aumento dei prezzi globali dell'energia causato dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La deroga arriva mentre il conflitto ha bloccato le principali rotte marittime nello Stretto di Hormuz, attraverso cui fluisce circa un quinto del petrolio mondiale, creando quella che l'Agenzia Internazionale dell'Energia definisce la più grande interruzione dell'approvvigionamento petrolifero della storia.

Nonostante il temporaneo allentamento, i prezzi del petrolio rimangono alti. Il petrolio di riferimento Brent si è mantenuto intorno ai 99,50 dollari al barile nelle prime scambi in Europa, in calo leggermente ma comunque in aumento di quasi il 40% dall'inizio del conflitto. I prezzi al dettaglio della benzina e del diesel negli Stati Uniti stanno aumentando insieme al greggio globale, con il diesel medio che ha raggiunto i 4,89 dollari al gallone (il massimo dal dicembre 2022), aumentando la pressione sui consumatori di tutto il mondo.

La deroga è pensata per sbloccare il petrolio russo già in transito, aiutando a stabilizzare i mercati senza aumentare immediatamente la produzione altrove. Gli analisti energetici sottolineano che la decisione potrebbe alleviare i colli di bottiglia a breve termine nell'approvvigionamento, ma persistono interruzioni a lungo termine mentre l'Iran continua gli attacchi alle infrastrutture di navigazione e energetiche in tutto il Golfo. Trump ha sottolineato che, mentre gli Stati Uniti avrebbero continuato le operazioni militari in Iran, allentare le sanzioni petrolifere russe aiuterebbe a mitigare l'impatto economico del conflitto sui mercati energetici.