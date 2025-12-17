Trump amplia il divieto di viaggio negli Stati Uniti ad altri sette paesi, inclusa la Siria

HQ

Il presidente Donald Trump ha aggiunto sette paesi al divieto totale di viaggio degli Stati Uniti, vietando ai loro cittadini di entrare nel paese a partire dal 1° gennaio, ha dichiarato la Casa Bianca martedì.

I paesi appena banditi sono Burkina Faso, Mali, Niger, Sud Sudan, Siria, Laos e Sierra Leone, insieme ai titolari di documenti di viaggio rilasciati dall'Autorità Palestinese. Laos e Sierra Leone avevano precedentemente affrontato solo restrizioni parziali. Trump ha inoltre imposto limiti parziali all'ingresso in altri 15 paesi.

La Casa Bianca ha affermato che la mossa mira a proteggere la sicurezza nazionale, citando "gravi carenze" nello screening, nella verifica e nella condivisione delle informazioni. L'inclusione della Siria è notevole, avvenuta settimane dopo che Trump ha tenuto colloqui con il presidente siriano Ahmed al-Sharaa, ma a seguito di un attacco mortale in Siria che ha ucciso due soldati statunitensi e un interprete civile.