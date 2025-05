Trump annuncia che Russia e Ucraina concordano colloqui immediati per il cessate il fuoco Nonostante l'appello di Trump per negoziati immediati, Mosca segnala che è necessario più tempo.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . A seguito di conversazioni separate con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky lunedì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'Ucraina e la Russia hanno concordato di riaprire immediatamente i negoziati per il cessate il fuoco.

Tuttavia, mentre Kiev ha accolto con favore la ripresa dei contatti, Mosca ha sottolineato che non è stata fissata alcuna scadenza e che permangono differenze significative. I leader europei continuano a premere per un'azione immediata, ma Trump sceglie di sospendere nuove sanzioni nella speranza di progressi. Washington Dc, Stati Uniti, 1 maggio 2025: il presidente Donald Trump cammina dallo studio ovale a quello marino in attesa di andare all'Università dell'Alabama per parlare // Shutterstock