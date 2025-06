Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Israele e Iran hanno concordato un cessate il fuoco completo, che si svolgerà gradualmente nelle prossime 24 ore.



"CONGRATULAZIONI A TUTTI! E' stato pienamente concordato da e tra Israele e Iran che ci sarà un cessate il fuoco completo e totale (tra circa 6 ore, quando Israele e Iran avranno terminato le loro missioni finali in corso!). "

L'annuncio ha fatto seguito a una notte di attacchi missilistici e nessuna conferma ufficiale da parte di Israele o Iran. Mentre Trump ha inquadrato l'accordo come una svolta diplomatica, le sirene mattutine e le esplosioni in diverse città suggeriscono che i combattimenti sono ancora in corso.