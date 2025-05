Trump annuncia la fine delle sanzioni contro la Siria e assicura un investimento saudita di 600 miliardi di dollari Il presidente degli Stati Uniti inizia il tour in Medio Oriente con un importante cambiamento di politica e accordi record per la difesa.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . In una drammatica inversione di politica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivelato martedì che gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni contro la Siria durante la sua visita di alto profilo in Arabia Saudita. L'annuncio ha coinciso con la firma di un accordo di investimento da 600 miliardi di dollari e quasi 142 miliardi di dollari in accordi di armi con lo Stato del Golfo. Trump ha inquadrato la mossa come un passo verso la stabilizzazione regionale, approfondendo al contempo i legami economici e di difesa con Riyadh. Washington Dc, Stati Uniti, 21 aprile 2025, il presidente Donald Trump e la first lady Melania Trump ospitano l'Easter Egg Roll 2025 // Shutterstock