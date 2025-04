Trump annuncia un bilancio della difesa da 1 trilione di dollari per l'anno fiscale 2026 Il nuovo piano mira a rafforzare la potenza militare degli Stati Uniti in mezzo alle crescenti tensioni globali.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Durante un evento stampa con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente Donald Trump ha rivelato questa settimana un budget per la difesa di 1 trilione di dollari nell'anno fiscale 2026, segnalando il suo impegno a rafforzare la potenza militare degli Stati Uniti. Il bilancio proposto, che segna un aumento di quasi il 12% rispetto ai livelli attuali, è pubblicizzato come il più grande nella storia degli Stati Uniti. Trump ha sottolineato che questa spinta assicurerà al paese una forza militare senza pari per gli anni a venire. Mentre si prevede che alcuni dei fondi provengano dai risparmi identificati dai tagli all'efficienza, la proposta deve affrontare sfide, tra cui il bilanciamento della spesa per la difesa con altre priorità federali, quindi resta da vedere come questo piano influenzerà il più ampio panorama fiscale. Donald Trump // Shutterstock