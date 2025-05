Trump annuncia una tariffa del 100% sui film di produzione straniera per rilanciare Hollywood L'amministrazione afferma che la mossa mira a contrastare gli incentivi all'estero e proteggere la produzione statunitense.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Ora sappiamo che il presidente Donald Trump ha ordinato alle agenzie di iniziare a imporre una tariffa del 100% sui film prodotti all'estero, sostenendo che gli incentivi fiscali esteri hanno prosciugato la competitività di Hollywood. L'annuncio ha immediatamente pesato sulle azioni dei principali studios, mentre i leader del settore si sono affrettati a valutare la portata della misura. Nel frattempo, paesi come il Regno Unito si sono impegnati a difendere le loro industrie locali. Per saperne di più, cliccate qui. L'amministrazione afferma che la mossa mira a contrastare gli incentivi all'estero e proteggere la produzione statunitense // Shutterstock