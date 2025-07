Trump annuncia una tariffa del 19% sulle importazioni dall'Indonesia L'ultima mossa commerciale di Trump prende di mira l'Indonesia, mentre l'Unione Europea prepara un'ampia lista di ritorsioni.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e l'Indonesia . Gli Stati Uniti hanno raggiunto un nuovo accordo commerciale con l'Indonesia, imponendo una tariffa quasi doppia rispetto all'attuale aliquota sulle merci in entrata, offrendo al contempo pieno accesso alle esportazioni americane. "Loro pagheranno il 19% e noi non pagheremo nulla... avremo pieno accesso all'Indonesia e abbiamo un paio di questi accordi che stanno per essere annunciati", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fuori dallo Studio Ovale. Trump ha successivamente annunciato sulla sua piattaforma Truth Social che l'Indonesia aveva acconsentito all'acquisto di beni energetici statunitensi per un valore di 15 miliardi di dollari, 4,5 miliardi di dollari di prodotti agricoli americani e 50 jet Boeing, anche se non è stata fornita alcuna tempistica specifica. La mossa, parte del più ampio sforzo di Trump per rimodellare le condizioni commerciali globali, arriva poche settimane prima di una scadenza chiave che potrebbe vedere un aumento dei dazi su tutta la linea. Nel frattempo, l'Unione Europea sta finalizzando la propria lista di tariffe di ritorsione mentre i colloqui con Washington rimangono tesi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla 101a convention e fiera annuale dell'American Farm Bureau Federation (AFBF) il 19 gennaio 2020 ad Austin, in Texas. // Shutterstock