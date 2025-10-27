Trump arriva in Giappone per la prossima tappa del tour asiatico

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump atterra a Tokyo lunedì, con l'obiettivo di espandere la sua serie di accordi commerciali in Asia, mentre si prepara per gli incontri di questa settimana. Questo è il suo viaggio più lungo all'estero da quando è entrato in carica a gennaio. Dopo aver raggiunto accordi con diverse nazioni del sud-est asiatico, Trump incontrerà i leader giapponesi per discutere di investimenti e cooperazione in materia di difesa prima di dirigersi verso la Corea del Sud e la Cina. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!