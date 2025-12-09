Trump attacca i leader europei: l'Europa è un gruppo di nazioni "in decadenza" guidato da persone "deboli"

HQ

Il presidente Donald Trump ha lanciato una critica feroce ai leader europei in un'intervista ampia diffusa poche ore fa a Politico, definendoli "deboli" e accusando l'Europa di non gestire la migrazione e il conflitto tra Russia e Ucraina.

Trump ha descritto il continente come "in decadenza" e ha suggerito che senza politiche di confine più severe, alcuni stati europei "non saranno più paesi vitali." Questo avviene quasi contemporaneamente a quando ha criticato Bruxelles per aver multato Musk.





Ha indicato il sindaco di Londra Sadiq Khan come un "disastro", attribuendo la sua elezione all'immigrazione. Trump ha anche espresso ammirazione per politici europei di estrema destra come il primo ministro ungherese Viktor Orbán e ha indicato che continuerà a sostenere candidati allineati alla sua visione per l'Europa.

Trump su altre questioni:

Sulla guerra in Ucraina, Trump non ha offerto alcuna rassicurazione agli alleati europei, sostenendo che la Russia deteneva il vantaggio e criticando i loro sforzi di pace. Ha ribadito il richiamo a nuove elezioni in Ucraina mentre promuoveva un progetto di piano di pace che, secondo lui, Zelenskyy deve ancora aver esaminato.

Il presidente ha anche discusso questioni interne, tra cui economia, sanità e la Corte Suprema, mantenendo un tono combattivo ma affermando il successo su questioni economiche nonostante le preoccupazioni degli elettori sul costo della vita. Per saperne di più, ecco l'intervista completa.