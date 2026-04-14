Trump avverte che le navi iraniane che si avvicinano al blocco statunitense "saranno immediatamente eliminate"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che qualsiasi nave iraniana di "attacco rapido" che si avvicini al nuovo blocco marittimo statunitense sarà "immediatamente eliminata", segnalando un'ulteriore escalation delle tensioni.

L'avvertimento arriva mentre Washington applica restrizioni sulle navi in entrata e uscita dall'Iran, parte di uno sforzo più ampio per fare pressione su Teheran dopo negoziati bloccati. Trump ha detto che gli Stati Uniti non permetterebbero all'Iran di "estorcere il mondo", riferendosi al suo controllo sulle navi nello Stretto di Hormuz.

In un post su Truth Social, Trump ha detto che le restanti capacità navali iraniane (in particolare le imbarcazioni più piccole e veloci da attacco) sarebbero state prese di mira se si fossero avvicinate alle forze statunitensi. Ha descritto potenziali attacchi come "rapidi e brutali", facendo paragoni con precedenti operazioni marittime statunitensi contro sospette navi criminali.

L'Iran, nonostante abbia subito pesanti perdite per la sua marina convenzionale, mantiene capacità asimmetriche attraverso le sue forze della Guardia Rivoluzionaria, inclusi piccole imbarcazioni d'attacco, mine e altre tattiche progettate per disturbare il traffico marittimo nella regione.

L'avvertimento segue i falliti colloqui tra funzionari statunitensi e iraniani a Islamabad, lasciando in dubbio il fragile cessate il fuoco. Washington ha ribadito che non accetterà alcun accordo che consenta all'Iran di sviluppare armi nucleari.