Trump avverte che Putin sta intensificando l'escalation e medita ulteriori sanzioni Il presidente degli Stati Uniti ha definito "folle" l'ultimo attacco aereo della Russia all'Ucraina e ha accennato a pene più severe per Mosca.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Domenica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reagito bruscamente alla più intensa offensiva aerea della Russia in Ucraina, descrivendo le recenti azioni di Vladimir Putin come irrazionali e sempre più aggressive. Ha suggerito che il Cremlino potrebbe ora cercare di controllare tutta l'Ucraina e ha detto che gli Stati Uniti stanno valutando nuove sanzioni in risposta. Allo stesso tempo, Trump ha criticato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accusandolo di peggiorare le tensioni con la sua retorica. Donald Trump // Shutterstock