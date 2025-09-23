Trump avverte la Russia e sostiene Israele nel discorso alle Nazioni Unite

HQ

Molti sono in attesa di vedere cosa dirà Trump in questo discorso alle Nazioni Unite. Ora, in un'apparizione infuocata davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Trump ha detto molte cose. Prima di tutto, ha avvertito Mosca di un'azione economica radicale se non si muove verso la fine del conflitto in Ucraina, esortando i partner europei ad adottare le stesse misure. Allo stesso tempo, ha respinto le richieste di uno Stato palestinese, allineandosi saldamente con Israele, e ha chiesto un accordo immediato a Gaza legato al rilascio degli ostaggi. Trump ha anche criticato le politiche migratorie globali, descrivendole come una minaccia alla stabilità, e ha respinto gli sforzi internazionali per il clima, che ha definito una priorità sbagliata. Le sue osservazioni hanno segnato un ritorno al tono conflittuale della sua prima presidenza, segnalando una rottura più netta con l'agenda multilaterale che molti leader mondiali avevano sperato di vedere. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!