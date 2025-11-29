Trump avverte le compagnie aeree di "stare lontane dal Venezuela"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato sabato le compagnie aeree a evitare lo spazio aereo venezuelano, dichiarandolo "completamente chiuso" in un post sui social media che ha immediatamente alimentato le speculazioni su imminenti attacchi statunitensi.

L'avvertimento è arrivato due giorni dopo che Trump aveva suggerito di essere pronto a lanciare operazioni su suolo venezuelano per colpire i trafficanti di droga. Sebbene gli Stati Uniti non abbiano l'autorità di chiudere lo spazio aereo di un'altra nazione, il messaggio probabilmente turbarà le compagnie aeree, aumenterà l'incertezza dei viaggiatori e aumenterà la pressione su Nicolás Maduro, che Washington definisce un "narco-terrorista".

Pubblicando da Mar-a-Lago, Trump ha detto a "compagnie aeree, piloti, spacciatori e trafficanti di esseri umani" di stare lontani dai cieli sopra e intorno al Venezuela. Nonostante la dichiarazione, le autorità statunitensi non hanno emesso alcun divieto di volo e il traffico commerciale è continuato sabato mattina.

Nicolás Maduro // Shutterstock

L'ultimo avviso della FAA, emesso all'inizio di questo mese, ha esortato le compagnie a "esercitare cautela" a causa delle crescenti tensioni e dell'attività militare nella regione.

I commenti di Trump arrivano mentre gli Stati Uniti concentrano la loro più grande presenza militare nei Caraibi meridionali da decenni nell'ambito dell'"Operazione Southern Spear", una campagna che prende di mira presunte navi di contrabbando di stupefacenti. Il dispiegamento include la USS Gerald R. Ford e il suo gruppo d'attacco, dopo mesi di operazioni letali in mare.

Giovedì, Trump ha segnalato una nuova fase della campagna, affermando che le forze statunitensi avrebbero iniziato ad agire "molto presto a terra", in dichiarazioni interpretate come un possibile preludio a attacchi all'interno del Venezuela.

Maduro, che ha subito crescenti pressioni dopo le elezioni contestate dello scorso anno, accusa Washington di aver complottato per rimuoverlo dal potere. I funzionari statunitensi sostengono che lui guida il Cartel de los Soles e hanno aumentato la taglia su di lui a 50 milioni di dollari.

Tuttavia, Trump ha lasciato intendere una possibile diplomazia, con rapporti che suggeriscono che i due leader abbiano recentemente discusso di organizzare un incontro. Per ora, resta da vedere come evolverà la situazione, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.