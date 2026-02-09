Trump celebra la vittoria schiacciante di Takaichi e promette un forte sostegno al leader giapponese

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump domenica si è congratulato con la Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi per la sua schiacciante vittoria elettorale, lodando la sua leadership e la decisione di indire un voto anticipato che ha garantito una rara maggioranza qualificata di due terzi in parlamento. In un post sui social media, Trump ha detto che era un "onore" per lui aver sostenuto Takaichi e le ha augurato successo nel promuovere quella che ha definito un'agenda conservatrice di "pace attraverso la forza".

Takaichi, la prima donna primo ministro del Giappone, ha ottenuto un mandato storico che dà alla sua coalizione un controllo saldo sul parlamento e apre la strada ai tagli fiscali promessi e all'aumento della spesa per la difesa. La portata della vittoria ha rafforzato la sua posizione in patria, anche se i suoi piani economici hanno instaurato i mercati finanziari e la sua posizione di sicurezza severa ha aumentato le tensioni con la Cina.

Il messaggio di Trump ha sottolineato l'allineamento stretto tra i due leader, dopo il suo sostegno pubblico pochi giorni prima del voto. Ha descritto Takaichi come una figura rispettata e popolare e ha detto che il popolo giapponese avrebbe continuato ad avere il suo forte sostegno, rafforzando le aspettative di stretti legami USA-Giappone con l'inizio del suo nuovo mandato...

Trump su Truth Social:

Congratulazioni alla Primo Ministro Sanae Takaichi e alla sua Coalizione per una vittoria schiacciante nel voto molto importante di oggi. È una leader molto rispettata e molto popolare. La decisione audace e saggia di Sanae di indire un'elezione ha dato i suoi grandi frutti. Il suo partito ora gestisce il Parlamento, detenendo una STORICA SUPERMAGGIORANZA DI DUE TERZI — La prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale. Sanae: È stato un onore per me sostenere te e la tua Coalizione. Vi auguro grande successo nell'approvare la vostra Agenda Conservatrice, Pace attraverso la Forza. Le meravigliose persone del Giappone, che hanno votato con tanto entusiasmo, avranno sempre il mio forte sostegno.