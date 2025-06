Trump chiede all'Iran di abbandonare tutte le ambizioni nucleari Il presidente degli Stati Uniti segnala una posizione dura sul programma nucleare iraniano a seguito delle crescenti tensioni in Medio Oriente.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'Iran deve abbandonare completamente le sue ambizioni nucleari, sottolineando che non c'è spazio per compromessi sulla questione. Ti potrebbe interessare:



Israele colpisce l'Iran in un'escalation del conflitto sulle capacità nucleari.



L'Iran contrattacca Israele nell'escalation del conflitto sulle capacità nucleari.

"Arrendersi completamente", ha detto Trump ai giornalisti. "L'Iran non può avere un'arma nucleare, è molto semplice". "Se vogliono parlare, sanno come raggiungermi. Avrebbero dovuto accettare l'accordo che era sul tavolo. Avrebbe salvato molte vite", ha postato Trump su Truth Social. Parlando dopo il vertice del G7, ha accennato a un possibile contatto diplomatico, ma ha escluso colloqui di pace immediati. In mezzo alle ostilità in corso, Trump ha sottolineato il sostegno della sua amministrazione agli americani nella regione e ha respinto la prospettiva di un cessate il fuoco. WASHINGTON D.C., USA - 7 aprile 2025: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca a Washington DC.Foto di Donald Trump // Shutterstock