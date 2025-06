Trump chiede all'Iran di raggiungere un accordo dopo gli attacchi israeliani contro l'Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Venerdì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato l'Iran a raggiungere un accordo nucleare prima di affrontare ulteriori azioni militari israeliane, a seguito di un'ondata di attacchi contro le infrastrutture iraniane.

"C'è già stata grande morte e distruzione, ma c'è ancora tempo per porre fine a questo massacro, con i prossimi attacchi già pianificati che saranno ancora più brutali", ha detto Trump in un post su Truth Social. "L'Iran deve fare un accordo, prima che non rimanga nulla".

In una serie di interviste e in un post sulla sua piattaforma di social media, Trump ha descritto gli attacchi come efficaci e ha avvertito che ne erano in arrivo altri. Ha anche sottolineato che esiste ancora una finestra per la diplomazia, ma potrebbe presto chiudersi se l'Iran non agisce.