Trump chiude la telefonata con Musk in mezzo a una crescente spaccatura Un tempo stretti alleati, il presidente degli Stati Uniti e l'amministratore delegato di Tesla sono ora bloccati in un conflitto aperto su una controversa legge fiscale.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Ora sappiamo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha respinto qualsiasi intenzione di parlare con Elon Musk mentre aumentano le tensioni tra i due su un controverso pacchetto di riforma fiscale (di cui puoi saperne di più qui). Nonostante le precedenti speranze della Casa Bianca per una chiamata di riconciliazione, Trump ha chiarito che sta prendendo le distanze dal miliardario tecnologico, che è stato apertamente critico nei confronti del disegno di legge. Restate sintonizzati per conoscere maggiori dettagli sulle loro ricadute pubbliche, ora amplificate sui social media. WASHINGTON D.C., USA - 4 FEBBRAIO 2025: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump tiene una conferenza stampa nella East Room della Casa Bianca // Shutterstock