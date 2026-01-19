Trump collega le minacce di presa del potere della Groenlandia allo snob del premio Nobel per la pace: non si è più sentito obbligato a pensare "puramente alla pace"

HQ

Donald Trump ha collegato le sue crescenti minacce di prendere il controllo della Groenlandia al suo fallimento nel vincere il premio Nobel per la pace, secondo una lettera straordinaria inviata dal presidente degli Stati Uniti al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre.

Nella lettera, la cui autenticità è stata confermata da Støre lunedì (tramite VG), Trump ha detto che, dopo essere stato scartato per il premio, non si sentiva più obbligato a pensare "puramente alla pace", aggiungendo che ora era libero di concentrarsi su ciò che riteneva "buono e giusto" per gli Stati Uniti.

Non sappiamo come questo possa aver influenzato la decisione di Trump di spingere per il territorio (in termini reali, probabilmente nulla), ma le dichiarazioni arrivano mentre Trump intensifica la pressione sulla Groenlandia e minaccia dazi su otto alleati europei a meno che Washington non venga autorizzata ad acquisire l'isola artica.