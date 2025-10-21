Trump condivide un nuovo video che allude a una presidenza senza fine

HQ

Un altro video di Trump su Truth Social. Questa volta, suggerendo una presidenza di cui non si vede la fine. Ora appare in una clip che lo mostra in carica migliaia di anni oltre il limite costituzionale, sulle note inquietanti di "Nella sala del re della montagna" di Grieg.

Il video modificato, basato su un articolo del TIME del 2018 sul trumpismo, raffigura una scena futuristica in cui un cartello pro-Trump sale all'anno 90.000, accompagnato dal canto "EEEEEE" e dallo slogan "4EVA" (abbreviazione di "per sempre").

I ripetuti riferimenti di Trump all'estensione della sua influenza politica hanno attirato l'attenzione di commentatori e biografi. Michael Wolff, parlando al podcast Inside Trump's Head, ha suggerito che Trump potrebbe fare di tutto per mantenere il potere.

Mentre i 90.000 anni di presidenza sono chiaramente fantastici, il post ha riacceso le discussioni sugli estremi che Trump potrebbe perseguire per aggrapparsi all'autorità. Naturalmente, resta da vedere come questi gesti daranno forma alla conversazione che porterà al 2028. Che ne pensi?