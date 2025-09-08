Trump condivide un'altra immagine AI... Questo sull'immigrazione di Chicago

HQ

Da quando l'intelligenza artificiale ha iniziato a generare immagini e video, Trump sembra essere diventato molto appassionato di utilizzare la tecnologia per condividere post su eventi che lo coinvolgono. Ultimamente, una questione che ha attirato la sua attenzione è l'immigrazione a Chicago, motivo per cui ha recentemente condiviso un'immagine generata dall'intelligenza artificiale che si mostra contro uno skyline infuocato di Chicago, suggerendo una dura repressione in città. Il post includeva una didascalia provocatoria che faceva riferimento alle deportazioni e arriva mentre prevede di schierare le forze federali e la Guardia Nazionale e, naturalmente, non ci è voluto molto per una risposta: i funzionari dell'Illinois hanno condannato la mossa come autoritaria, mentre le proteste locali hanno attirato centinaia di persone che hanno marciato contro l'approccio del presidente. I dettagli dell'operazione rimangono poco chiari, con i leader dell'opposizione che consigliano i residenti su potenziali incontri con le autorità per l'immigrazione. In questo caso, un'immagine vale più di mille parole, quindi dai un'occhiata qui sotto o attraverso il seguente link. Go! A proposito... Cosa ne pensate della foto?