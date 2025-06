Trump conferma il nuovo accordo con la Cina per le terre rare e l'accesso degli studenti Washington e Pechino vanno avanti con un accordo commerciale provvisorio incentrato sui minerali e sull'istruzione, anche se le tensioni rimangono.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Il presidente Donald Trump ha annunciato un nuovo quadro commerciale con la Cina che vedrebbe Pechino riprendere le spedizioni di minerali di terre rare mentre gli Stati Uniti riapriranno le loro università agli studenti cinesi.

Potresti essere interessato: la sparatoria in una scuola in Austria provoca almeno 9 morti.

L'accordo, ancora in attesa dell'approvazione finale da parte di entrambi i leader, arriva dopo lunghi negoziati e cerca di riequilibrare i dazi e ridurre le restrizioni all'esportazione. Mentre i funzionari lo descrivono come un passo avanti, le tensioni più ampie sulla tecnologia e sul commercio persistono. WASHINGTON - 22 febbraio 2025: il presidente Donald Trump arriva al South Lawn della Casa Bianca su Marine One dopo la sua visita al CPAC // Shutterstock